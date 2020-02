La predicción de Kenita Larraín que hizo llorar a Antonella Ríos en "Sigamos de Largo"

El nuevo capítulo de Sigamos de Largo, contó con la participación de Francesca 'Blanquita Nieves' Cigna, Antonella Ríos y Kenita Larraín, quienes hablaron sobre la maternidad, sus proyectos y los cambios que han marcado sus vidas. La conversación estuvo marcada por el humor, pero también tuvo momentos emotivos, tal como el que se vivió al final del programa, cuando la numeróloga lanzó una predicción para la locutora de radio Candela.

En primer lugar, Kenita Larraín reveló que la energía que la acompañará durante todo es año está relacionada con el planeta Venus. "Es un planeta bien amoroso, fíjate. Es un planeta que te podría ayudar a encontrar el amor. El amor más desde el corazón, no desde la necesidad de estar con un otro. No tanto desde la carencia", dijo.

Posteriormente, le recomendó poner atención al tema emocional y "revisar en la infancia todo el tema de la madre". "Cómo eran las emociones. Si eran más bien rígidos, si decían 'te quiero', si se abrazaban, si se enojaban mucho y decían cosas que no tenían que decir. Cómo era este mundo emocional respecto a tu madre contigo como niña, porque la infancia nos marca muchísimo", señaló.

Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió momentos después, cuando analizó su fecha de nacimiento. "Acá te sale muy marcado el tema de la soledad, de la soledad profunda. No sé si alguna vez cuando niñita a lo mejor te sentiste como con depre o tuviste depresión, no sé si diagnosticada o no, pero es como un vacío. No importa cuánta gente tengas alrededor tuyo, es como una soledad súper profunda que llega a doler", explicó.

"Para que esta energía que entra este año, que es Venus para ti, el amor, ojalá pudieras mirar eso y hacerte cargo en el sentido de preguntarte por qué me sentí así. La solución no es encontrar una pareja, es encontrarte a ti", agregó, siendo interrumpida por Fran García-Huidobro. "Te emocionaste", comentó. "Es que me pensé chica y me dio pena", reconoció Antonella Ríos, recibiendo un abrazo de Maly Jorquiera.

Sigue leyendo