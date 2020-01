Hailey Baldwin revela la terrible enfermedad que sufre y pide dejen de burlarla por eso

Ella ha sido puesta en el centro de atención gracias a su carrera como modelo y su tormentoso matrimonio con una gran sensación pop. Pero Hailey Baldwin habla sobre un aspecto de estar bajo escrutinio público que la ha molestado: comentarios negativos sobre sus manos y dedos, específicamente sus meñiques.

Hailey, de 23 años, utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema, explicando con imágenes, a sus más de 24 millones de seguidores, la razón por la que tiene algunos de sus dedos torcidos: un trastorno genético llamado ectrodactilia.

En la primera foto de la serie, se ve su mano izquierda, adornada con un anillo. En la imagen está claro que el dedo meñique de Hailey está ligeramente deformado y torcido.

Como subtítulo, ella escribió: 'OK, vamos a entrar en la conversación de meñique… porque me he burlado de mí por esto para siempre, así que podría decirles a todos los demás por qué están tan torcidos y atemorizantes'