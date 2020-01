Chiqui Aguayo pierde la paciencia tras debate entre Marcelo Díaz y María José Hoffman

La mañana de este lunes, el matinal Buenos Días a Todos recibió a los diputados Marcelo Díaz y María José Hoffman, quienes dieron a conocer sus opiniones en torno a la PSU y las manifestaciones registradas en los distintos centros de rendición a lo largo del país. Pero en medio del tenso debate que se generó, Chiqui Aguayo interrumpió el programa para criticar la manera en que ambos políticos se expresaron durante la mañana.

En un primer momento, la parlamentaria de la UDI contó la experiencia de su hija con la prueba, indicando que "hay que representar a los miles de chilenos jóvenes que no pudieron dar la prueba". Según indicó, a la joven le fue mal en la prueba de matemáticas debido a las protestas en contra del método de selección.

"Ellos son los que tenemos que cuidar, no a los jóvenes violentos. No tengamos miedo de ponerle los nombres a cada uno de ellos, que no son niños, diputado Díaz", comentó. "Yo creo que el lenguaje es importante", remarcó Marcelo Díaz, asegurando que el Gobierno está equivocado al "declararle la guerra" a los ciudadanos.

Tras escuchar el intercambio de los parlamentarios, Chiqui Aguayo tomó la palabra y realizó un duro llamado de atención. "A mí me pasa que viendo al país tan polarizado, y viendo que aquí hay dos diputados con este nivel de polarización, que habla un diputado y la otra diputada le dice ‘tú, que gobernaste’ y también se interrumpen y no se ponen de acuerdo, un nivel de violencia importante entre ustedes dos, ¿qué cordura le vamos a pedir a un par de cabros chicos? Que unos sí quieren dar la prueba y otros no quieren dar la prueba", dijo.

"Si ustedes no se pueden poner de acuerdo en un programa de televisión, ¿qué cordura le vamos a pedir a los cabros chicos?", cuestionó. "Tenemos diferencias, pero lo importante es cómo procesamos esas diferencias", aclaró el diputado del PS.

Sigue leyendo