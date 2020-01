Pancho Saavedra por llamado a funar el Festival de Las Condes: "Tratar de boicotear no me parece prudente"

Este viernes se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Las Condes. El evento se realizará en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, y contará con la animación de Pancho Saavedra.

El evento tendrá una amplia parrilla, pensada en un público diverso que podrá disfrutar los shows transmitidos por Canal 13. Durante la noche se presentará José Luis 'Puma' Rodríguez, CNCO, Paloma Mami y la comediante Belén Mora.

Si bien las entradas se agotaron rápidamente, el festival no ha estado exento de polémicas. Y es que a través de redes sociales se han hecho varios llamados a funarlo. La advertencia se sigue repitiendo a horas de su comienzo, e incluso llegó a oídos del mismo animador, quien entregó una categórica opinión al respecto en su cuenta de Twitter.

Su mensaje surgió luego que una usuaria de la plataforma comentara que "habrá un coro muy bonito en el público", aludiendo a los llamados de protesta que se han realizado. Ante esto, Pancho Saavedra aseguró que no tiene problemas con las manifestaciones, pero remarcó el trabajo realizado por centenas de personas para llevar a cabo el festival.

"No tengo ningún problema, ¿pero sabes? La música y cualquier manifestación artística nunca debe desaparecer. Son más de 300 personas tras este festival y tratar de boicotear no me parece prudente. La música debe ir de la mano con los cambios que Chile necesita", dijo.

Más tarde, la mujer volvió a referirse al tema explicando que su comentario apelaba a las manifestaciones sin violencia. "Solo hablé de un coro, todos los eventos lo han tenido; sin violencia, sin desordenes, solo un coro. Me encantan los eventos artísticos, la cultura es muy importante. De hecho, hoy hay una marcha de los artistas pidiendo respeto por sus manifestaciones artísticas. Éxito, Saludos", señaló.

