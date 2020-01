Camilla Parker ofrece unas sorprendentes declaraciones sobre la salida de Meghan y Harry

Las preguntas inevitables sobre la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de sus roles reales no van a desaparecer. Y así lo comprobó Camilla Parker Bowles.

Camilla, duquesa de Cornualles, salió el lunes para visitar Prospect Hospice Swindon, Inglaterra, para celebrar el 40 aniversario de la organización. Sin embargo, la esposa del príncipe Carlos parecía ser sorprendida cuando se le preguntó por el duque y la duquesa de Sussex.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” 😳😳pic.twitter.com/CbPbb92bAL

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 20, 2020