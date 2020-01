"Creo que el karma es más grande...": Vale Roth arremete contra Alexis Sánchez por video íntimo

A nueve años del hecho, Vale Roth dio a conocer detalles del impasse que vivió con Alexis Sánchez, luego que este grabara un video íntimo de la deportista sin su consentimiento.

La ex Calle 7 arremetió en contra del futbolista en su cuenta de Instagram, en donde realizó sus descargos contra los involucrados. "Me grabó sin mi consentimiento. Tenía a dos hueones en el closet. Después tuvo que hacerse una limpieza de imagen como de cuatro años", dijo esta, recordando el encuentro con el tocopillano.

"Yo no le tengo odio. Creo que el karma es más grande… para todos. Esta semana voy a contar la verdad. No cobro nada, si es mi instagram jaja", advirtió en la misma plataforma, señalando que en los próximos siete días dará a conocer una nueva información.

Sin embargo, no fue lo único. También tuvo palabras para el exparticipante de "Resistiré" y amigo de Alexis Sánchez, Dino Inostroza. "Nunca he hablado que pasó realmente para que él y el Dino me hicieran tanto daño. ¿Me vas a demandar? Tengo mucha gente que me apaña", se defendió Vale Roth.

Recordemos que la deportista se encuentra en una relación con Tomás Correa, con quien suele compartir registros en redes sociales. Su romance se ha extendido por varios meses, y a través de redes sociales, han dado cuenta del sólido vínculo que mantienen.

