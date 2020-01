¡A lo Papi Ricky! Jorge Zabaleta y Mane Swett 'paquean' a Belén Soto por fotografía junto a su pareja

La participación de Belén Soto en la teleserie Papi Ricky, de Canal 13, quedó en la memoria de todos. La joven debutó a los 10 años con un papel protagónico junto a Mane Swett y Jorge Zabaleta. Este último interpretó a un padre soltero que regresó a Chile para rehacer su vida junto a su hija, y que entremedio se enreda en una historia de amor.

Por estos días, la joven que dio vida a Alicia, se encuentra disfrutando de sus vacaciones en compañía de su pololo Branko Bacovich. Recientemente, compartió una fotografía en redes sociales dando cuenta de su nueva aventura. Y es que la pareja partirá rumbo a Italia para recorrer durante las últimas semanas de enero.

"Y partió nuestro primer viaje del año! A Italia los pasajes!", escribió Belén Soto junto a varios registros tomados desde el aeropuerto. Y si bien recibió varios mensajes por parte de sus seguidores y cercanos, hubo un comentario en particular que se robó la atención. Se trata de un recado enviado por Mane Swett, quien interpretó a la pareja de su padre en la teleserie del 13.



"Buen viaje mi Belén. Escucha el audio que te dejé! Te quiero", puso esta, a lo que la joven respondió: "voy ahora! Jajaja love you". Sin embargo, no fue la única en manifestarse. A sus palabras también se sumaron las de Jorge Zabaleta, quien recordando su papel en Papi Ricky, le hizo una observación a su hija. "Nos creció la niña @maneswett y el cabro ese no me tinca nada", escribió, provocando emoción entre los usuarios de la plataforma.

"Jajjajajjaja estoy riendo y llorando a la vez", escribió una mujer. "Jajajaja que padres más aprensivos jajajaja", comentó otra. Sin embargo, la discusión familiar continuó en los comentarios.

"Papi juro que es bueno. Jajajajaja los adoro", puso Belén Soto, a lo que Mane Swett contestó: "no seas celoso Ricky si este cabro es bueno. Y la tiene contenta. Que más!?". "Bien mami! Gracias por defenderme! Catrala sacando la cara", cerró la joven actriz.

Sigue leyendo