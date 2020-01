Presentadora se burla cruelmente del labio de Joaquin Phoenix y desata la furia de Internet

La conductora Wendy Williams ha causado polémica una vez más, esta vez al burlarse del labio hendido del actor Joaquin Phoenix.

Fue en su programa The Wendy Williams Show donde la estadounidense dirigió unos desafortunados comentarios hacia el actor por tener una cicatriz en el labio, despertando la indignación y furia del mundo entero.

Y no le bastó con eso, pues todo empeoró cuando puso su dedo en el labio y lo levantó, imitando el labio del actor, desatando las risas del público presente, pero en las redes no la perdonaron.

Muchas personas que sufren de labio leporino o tienen familiares con esa condición criticaron a la conductora y le reclamaron por su chiste de mal gusto en su programa.

this fuckin pig @WendyWilliams making fun of Joaquin;s cleft lip and everyone else who has any kind of facial disfigurement.

she also went on air revealing that Method Man’s wife was battling cancer w/ dug up private information when only close family knew about it at the time. pic.twitter.com/L1gMSWlHQV

— Clown Troll of Crime (@JacksGotham) January 16, 2020