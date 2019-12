Max Luksic desmiente renuncia de Tonka Tomicic tras altercado con Hermógenes Pérez de Arce

"En ningún momento ocurrió eso". Con estas palabras, el director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, negó los rumores que indicaban que la animadora Tonka Tomicic había renunciado a la señal privada luego de protagonizar un impasse con el abogado Hermógenes Pérez de Arce.

Sus declaraciones surgieron en entrevista con la revista Capital, en donde se refirió al polémico episodio que terminó con el anuncio de una demanda civil en contra de la comunicadora por parte del licenciado, quien fue expulsado luego de negar que se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Tras el hecho, se comentó que Tonka Tomicic había renunciado por no contar con el respaldo del canal. Esta información fue negada por Luksic, quien aclaró que "en ningún momento ocurrió eso". "Cuando terminó Bienvenidos, nos juntamos con todo el equipo, se escucharon las versiones, contaron qué pasó. Revisamos el programa juntos y ahí, con todos los antecedentes, hice lo que hice. Tal como lo dije en el comunicado, sigo pensando que la forma en que salió Hermógenes no fue la manera, por supuesto que no, aunque obviamente que yo respeto los DD.HH", explicó, indicando que posteriormente llamó al abogado y "el tono con él estuvo en la misma línea de lo que comuniqué".

También habló del tuit de su padre, en el que calificaba como un error haber invitado a Pérez de Arce. "Sobre el tuit del controlador, él manifestó su libre opinión, y cómo lo dijo, no influye en los contenidos. Nosotros respondimos con lo que va acorde a nuestra línea editorial, lo que, repito, demuestra claramente la independencia que tenemos en el canal. Nunca me he sentido presionado", señaló.

Respecto al tratamiento del matinal en torno al estallido, consideró que el canal logró cubrirlo adecuadamente. "Hemos dado todos los puntos de vista de los hechos y con una cobertura que me enorgullece", dijo. "No le hablamos a un grupo específico o a una institución particular y ahí se ve la independencia", agregó.

Sigue leyendo