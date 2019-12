Viene una tercera temporada de You: Penn Badgley lo confirmó accidentalmente y las fanáticas están felices

Apenas hace una semana Netflix estrenó la segunda temporada de You, la que muchos espectadores devoraron en tan solo un día. Pero ahora, el protagonista Penn Badgley, confirmó accidentalmente que están trabajando en la tercera entrega de la serie.

Mientras hablaba sobre el nacimiento de otro asesino en la segunda temporada, el actor de 33 años que interpreta al asesino en serie Joe Goldberg reveló el futuro de la aclamada producción.

La tercera temporada de You

"Ella no parece ser el mismo tipo de persona", expresó Penn sobre la nueva asesina durante una entrevista con Entertainment Tonight. "Ella no parece ser el mismo tipo de depredador. "Ella no parece ser el mismo tipo de … ya sabes, me atrevo a decir, en la tercera temporada … ¡Dios mío!"

Al escaparse esta noticia, el actor fue abordado por la tercera temporada pero no ofreció mayores detalles: "Literalmente no sé nada sobre la tercera temporada. Técnicamente no puedo … quiero decir, ¿no oficialmente?".

You: estos son los nuevos personajes de la segunda temporada Ya se estreno la segunda temporada con una nueva aventura de Joe, el asesino obsesivo que amamos odiar

Es muy pronto para que Netflix anuncie de forma oficial una tercera temporada, pero la creadora de la serie, Sera Gamble, definitivamente quiere continuar con esta historia.

"Diré que tenemos una idea para la tercera temporada que es TAN emocionante que la gente habla de eso en la sala [de los escritores] todos los días. Así que mis dedos están cruzados … Solo diré, espero que tengamos la oportunidad de seguir haciendo el show", confesó a Cosmopolitan UK, citado por Metro.

