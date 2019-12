Claudia Álvarez y Billy Rovzar se convirtieron en padres y con el nacimiento de Kira

View this post on Instagram

En esta vida estamos llenos de experiencias hermosas aunque siempre habrá 2 o 3 de ellas que hagan que todo cobre sentido. Este es uno de esos momentos. El 26 de diciembre, a las 12:52 de la madrugada, llegó al mundo Kira Rovzar. Estoy tan emocionado de que conozca a la mami que escogí para ella, y a sus hermanos quienes la ayudarán a navegar el mundo tan hermoso. . Lucharemos mi @claudiaalvarezo y yo para siempre estar a la altura de lo que mereces por habernos escogido como tus papás. Te amamos . #babygirl #kira #babykira #rovzalvarez #chritmassbaby #blessed #love #soulmates #amor #familia #todalavidatodoslosdias