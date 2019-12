Fran García-Huidobro rompe el silencio desde la clínica: "Estoy muy flaca y debilucha"

Hace casi dos semanas, la animadora Fran García-Huidobro se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana, tras ser diagnosticada con una insuficiencia renal. La conductora de Sigamos de Largo ingresó al recinto médico el jueves 12 de diciembre, luego de presentar algunas molestias físicas que se agravaron con el pasar de las horas.

En un comienzo, era muy poco lo que se sabía sobre su estado de salud, pero días después se confirmó que su situación era grave. Esto, gracias a una publicación de su expareja Julio César Rodríguez, quien le envió un mensaje a través de redes sociales.

Este lunes, la animadora rompió el silencio y se refirió al tema en conversación con LUN. Fran García-Huidobro reveló que todavía le quedan "un par de semanas en la clínica", aclarando que pasará la Navidad internada, pero no sabe si el Año Nuevo.

"Tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa", contó.

Además, señaló que está siendo tratada con antibióticos y que, por el momento, desconocen qué causó la insuficiencia. "Me imagino que también por eso me tienen acá, para investigar el origen", comentó, refiriéndose al mensaje de su hijo Joaquín en redes sociales. "Hubo tres días en que pudo no ocurrir el milagro. Muy críticos. Joaquín me hizo volver", dijo.

"Joaquín me viene a ver cada ciertas horas. Igual para un niño de 14 años estar en la unidad de cuidados intensivos no es el lugar más agradable, ¿no?", agregó. Además, remarcó que hay días en que se despierta con más ánimos que otros y que la atiende una kinesióloga. "Me hace caminar. Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura", cerró.

