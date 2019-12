Pancha Merino revive su gran dolor: "Me quedé sin papá y sin marido"

Un emotivo momento fue el que vivió la actriz Pancha Merino en el estudio de Tu vida, tu historia, cuando recordó la relación que mantenía con su padre, en conversación con Jean Philippe Cretton.

"Me hace harta falta. A veces digo 'pucha, que ganas de haber tenido un papá más joven, que me defienda'. Se fue justo cuando me estaba separando. O sea, como que pasó todo junto, de hecho, cuando me empecé a separar, una vez lo fui a ver y él estaba como súper ido. A pesar de todo, me dijo: '¿te pasa algo?. Yo le dije: 'sí papá, estoy súper bien'. Ya estaba súper viejito", contó, luego que el animador le acercara una fotografía de su progenitor.

Pancha Merino lamentó su pérdida, especialmente debido al momento personal que se encontraba enfrentando en ese momento. Y es que, tal como reveló, no solo sufrió la pérdida de su ser querido, sino que también se separó de su esposo. "Mi papá fue un papá más viejo, entonces no lo tuve. Igual, tengo mi hermana mayor que vive en Italia, que es como mi mamá, mi papá, todo. Pero me quedé sin papá y sin marido", señaló.

Sobre el carácter de su padre, señaló que "era un gallo súper sencillo. Entraba a un restaurant y todos los mozos lo saludaban. Él era muy sencillo, era muy querido por todos. Porque murió me escribió una compañera del colegio de mi hermana chica y me contó que mi papá le pagó la colegiatura. Era muy generoso, le pagó las carreras a varias personas".

Sin embargo, su relación comenzó a cambiar a medida que la actriz crecía. "Después estuvimos bien distanciados. Mi papá se casó tres veces, entonces hubo diferencias, y después me puse adolescente, rebelde, estudié teatro. Me retaba por todo, me decía que andaba con pijama en la calle. También era celoso, le cargaban mis pololos, hubo una distancia", admitió.

Sigue leyendo