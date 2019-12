Ignacio Román cuenta la verdad detrás de su enojo en final de "MasterChef": "Me volví loco"

El pasado miércoles, el estudio del matinal Buenos Días a Todos, recibió la visita del exparticipante de MasterChef Chile, Ignacio Román, quien obtuvo el segundo lugar en la competencia tras perder contra Dani Castro.

Durante su visita, el cocinero habló nuevamente sobre su experiencia en el Sename, al que fue llevado por su madre. "Es relevante lo que está pasando hoy en día, la olla que se destapó hace rato, y quise dar mi testimonio de que sí suceden cosas y que hace falta cambiar la moneda del famoso nombre Sename. Yo sé que está cambiando la institución y se están abriendo nuevas casas con otros nombres, con otro sistema, pero esperemos que realmente cambie. Que no sea más de lo mismo", dijo.

Luego presentó a su hijo Amaro, con quien comparte la pasión por la cocina y se refirió a su paso por el programa de Canal 13, revelando algunos detalles sobre su relación con sus compañeros. "No tenía onda con nadie. Había cariño y respeto por todos, pero nunca salí a carretear con ellos. Con la Naná tenía una excelente relación, muy linda. Fue la única amiga que hice, pero yo iba a un programa culinario a convertirme en MasterChef", señaló.

En ese momento, aclaró una situación que fue transmitida en pantalla durante el último capítulo del espacio. Se trata del momento en que Dani Castro fue coronada como ganadora, y el cocinero aparece bastante molesto frente a las cámaras. "Salí con un caracho de dos metros, porque un productor tomó a mi hijo en brazos y se puso a llorar. Y otro productor salió con la 'empaná' de decir 'callen al cabro chico"", explicó.

"Cuando a mí me tocan a un hijo como que me transformo. Me volví loco y llegué ofuscado al escenario. Por detrás me dicen ‘no ganaste’, pero en verdad venía ofuscado por otro motivo. Aclaro la película, aunque en ese minuto me dio igual. Ese fue el cahuín", agregó. Consultado sobre si participaría en un nuevo programa de cocina, Ignacio Román respondió: "en TVN puede ser".

Sigue leyendo