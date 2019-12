"Parezco paté": el pesar de José Miguel Viñuela luego de subir 12 kilos durante el estallido social

La noche del lunes, el animador José Miguel Viñuela debutó en el stand-up comedy con una rutina enfocada en las experiencias vividas durante los últimos dos meses. En la ocasión, estuvo acompañado por la comediante Alison Mandel, quien actualmente tiene seis meses de embarazo.

Su presentación fue mucho más corta que la de su compañera y estuvo marcada por los nervios de la primera vez, aunque este estado de inquietud lo ha estado carcomiendo desde hace algún tiempo, causando estragos incluso a nivel físico. "Para ser sincero he estado muy ansioso. Subí 12 kilos desde el 18 de octubre", reconoció en conversación con LUN.

El estallido social golpeó fuerte al panelista del Mucho Gusto, cargándolo con unos kilitos extra de los que no ha podido deshacerse. "No los logro bajar con nada. Me desordené con tanta ansiedad y me puse a comer chocolates, de repente una copa de vino y así. El tema es que no he podido bajarlos. Parezco paté. Toda la ropa me queda apretada", contó.

"Uno sabía que había injusticia, pero jamás pensé que iba a ser tan violento y eso me angustió mucho. Como tengo hijos chicos uno empieza a a pensar como papá", agregó. Sobre su rutina, en tanto, reconoció que siempre estuvo enfocada en reírse de sí mismo. "Mi idea siempre fue automolestarme y armé mi libreto tratando de sacar mis experiencias cómicas durante estos dos últimos meses", explicó Viñuela.

Te recomendamos: