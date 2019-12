El difícil momento que vive Patricia Maldonado tras accidente de su hija: "No hay nada más terrible y doloroso"

Desde que comenzó el estallido social, Patricia Maldonado se ha mantenido alejada de la televisión. El rostro de Mega no ha estado presente en Mucho Gusto, matinal en el que trabaja. Según corroboró Publimetro, la orden de sacarla de pantalla vino desde los altos mandos.

En ese instante, en conversación con La Cuarta, aclaró dónde se encontraba. "Estaba en Nueva York, porque mi hermano no ha estado muy bien. No puedo estar en dos partes a la vez", aseguró. Cuando le preguntaron si su alejamiento de la TV tenía relación con decisiones por parte de los ejecutivos del canal, ella lo descartó. Sin embargo, igual se dirigió a Mega: "ojalá me congelen, tienen que pagarme igual".

En redes sociales también ha guardado silencio. Pero la lejanía con sus seguidores terminó ayer. A través de una publicación en Instagram, dio a conocer que está viviendo un complicado momento, ya que su hija sufrió un accidente.

"No hay nada más terrible y doloroso, que cuando uno de nuestros hijos sufre un accidente. Afortunadamente está en buenas manos y estoy segura que la operación será un éxito. Gracias a todos mis amigos y amigas por la preocupación", escribió Maldonado. Junto a estas palabras, compartió una imagen con su hija.

Te recomendamos: