Pangal Andrade tras su reencuentro con Kel Calderón: "Es mi ex polola y le tengo cariño"

Hace unos días, Pangal Andrade y Kel Calderón llamaron la atención tras publicar distintas fotografías en el mismo lugar. Ambos se encontraban en un hotel ubicado en Puerto Varas. ¿La razón? Los influencers hicieron un viaje de cuatro días organizado por una agencia de marketing. En el grupo también estuvo presente el locutor radial Matías Vega.

La expareja terminó su relación de tres años y medio en noviembre del 2017. Sin embargo, al parecer no tienen problemas en estar juntos en eventos y campañas publicitarias. En conversación con LUN, el kayakista se refirió al reencuentro que tuvo con la egresada de derecho.

"Cuando me invitaron pregunté quiénes iban. El último día me dijeron que también iba Kel. No pensé nunca en bajarme, sería muy cabro chico", sostuvo Andrade. El viaje al sur "anduvo bastante bien. Esta vez fue la primera vez que coincidimos en un viaje con la Kel después de terminar y de realizar la campaña que hicimos. Pero, claro, un viaje de cuatro días no lo esperábamos", agregó.

Pangal aclara que no tuvieron ningún problema en esta travesía. "Pura buena onda. Es mi ex y yo sólo he tenido dos pololas. El viaje fue muy piola y relajado. Nos matamos de la risa, nos acordamos de cosas. Hay cierta complicidad, sabes lo que le gusta, lo que no", expresa.

"Uno es atento con el otro porque fuimos dos personas que se quisieron mucho y se quieren como amigos. Creo que así tiene que ser cuando le tienes cariño a alguien: es mi ex polola y le tengo cariño", añadió el ex chico reality.

Además reveló los motivos que han permitido que tengan una buena relación. "No tienes que ser celoso de su nueva vida. También tienes que dejar a la otra persona ser y sobre todo no preguntar cosas que a uno ya no le competen. La vida es muy corta para llevarse mal con una expareja", detalló.

Finalmente, descartó la posibilidad de retomar la relación. "Somos amigos. Nos llevamos bien nada más", enfatizó.

