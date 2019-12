Estos 3 signos del zodiaco terminarán solteros en 2019

Ya falta muy poco para que culmine 2019 y los signos del zodiaco siguen experimentando cambios y evolución. Sin embargo, para 3 signos el tema amoroso sigue sin mucho que decir, pues terminarán este año solteros.

Conoce cuáles son esos signos que llegarán solteros al fin de año.

Escorpio

La mejor decisión del 2019 fue haber terminado con esa pareja que no te daba paz, pero es momento de aprender a quererte a valorarte y por eso el universo trabaja en pro de que logres esa sanación interna para abrirte camino a una nueva relación. Deja de acumular rencor y comienza a sanar tus heridas y escucha lo que te trae la soledad. El próximo año todo cambiará para bien.

Géminis

Te liberaste de la costumbre y decidiste caminar en libertad para crecer y lograr tus sueños, lo que esa pareja no quiso compartir contigo. Es hora de que te enfoques en ti, en alcanzar todo lo que desea y nada mejor que hacerlo sola, por esa razón los astros se alinearon para que 2019 terminaras soltera para disfrutándote de ti y siendo feliz con tus sueños.

Piscis

Deja que las cosas fluyan, no trates de correr, pues puedes equivocarte nuevamente en escoger la pareja. Así que deja que las cosas sigan su curso y no te interpongas en su camino. No te preocupes, encontrarás el amor de nuevo, no vivirás una soltería eterna, pero lo que falta de este año estarás contigo, así que vive a plenitud, aprovecha de hacer las cosas que amas.

Estos signos se reencontrarán con antiguos amores y la pasión los invadirá en junio El destino les podría estar dando una segunda oportunidad.

Te recomendamos en video: