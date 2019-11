"Es muy difícil estar en esta posición": María José Quintanilla interrumpe despacho en vivo

Esta mañana en Mucho Gusto, María José Quintanilla realizó un despacho desde La Vega Central para hablar con las personas sobre lo que está sucediendo en el país. En el móvil, la panelista del matinal de Mega conversó con Jacqueline Sepúlveda. Tras el descargo de la transeúnte, la cantante quiso tomarse unos minutos para hacer reflexión sobre el trabajo que ha hecho el equipo desde que comenzó el estallido social.

"Yo me quiero tomar un pequeño break en esto. Yo sé que no estaba en el estudio, pero le quiero pedir a la gente que nos ve en la calle, primero, es muy difícil estar en esta posición. Porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento que quizás es político, quizás es personal, distinto. Y no por eso a nosotros nos deben fallar. Nosotros también somos parte de esta sociedad", comenzó diciendo.

Luego, aclaró que se refería a las personas que trabajan en el canal. "No lo digo por mí, lo digo por la gente que está detrás de esta cámara, que no lo ha pasado muy bien. Lo digo por el equipo de Simón, de la Karla, de la Caro, el equipo de Meganoticias, el equipo de periodistas de Chile que, en realidad, ha sido muy complejo para ellos y para su familia", sostuvo.

"Yo no soy periodista, yo soy cantante, trabajo en un matinal. Y de verdad no sé si para mí es tan difícil porque la calle me representa desde que nací. Y sé que la gente está enojada. Lo único que queremos es que usted comparta su opinión de manera respetuosa como lo hizo esta mujer. Lo que está pasando acá es parte de la manifestación", expresó María José Quintanilla.

Después de entregar el mensaje, le pidió al camarógrafo si podía encuadrar a un grupo de manifestantes. "Le podemos preguntar a la gente si quiere hablar, pero no quiere hablar y la manera de comunicarse es un poco agresiva", indicó.

"¿Señora quiere hablar con nosotros, con respeto? La verdad yo quiero hablar, pero con respeto. Hay que empezar a empatizar, si nos ponemos a gritar cuándo nos vamos a escuchar. La verdad aquí hay mucha rabia", finalizó.

