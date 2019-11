"Todavía me falta, senadora": el terminante descargo de Julia Vial a Jacqueline Van Rysselberghe

El pasado miércoles, el matinal Hola Chile tuvo como invitada a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien se refirió a las jornadas de manifestación que se han extendido por más de 40 días. En un comienzo, condenó los hechos de violencia asegurando que las personas que partieron protestando, ya no están en las calles. "Yo creo que quieren paz, están cansados, quieren que el país empiece a reconstruirse", dijo, cuestionando las movilizaciones.

"Ya se escucharon (las demandas). Ahora hay que dar un cierto espacio para avanzar. Cada día que pasa el país está más pobre (…) ¿Para qué seguir haciendo marchas? ¿Para qué seguir haciendo paros? Ya se hizo el punto, llevamos 40 días, si sabemos que eso puede partir con una buena intención y termina en violencia. Ya se escucharon. No puedes pretender que se haga todo en un día", señaló.

Posteriormente, se refirió al acuerdo transversal que se hizo en el Senado para mejorar las pensiones. "Yo creo que de verdad es bueno. Era impensado antes. Se repriorizaron todas las cosas y se está avanzando en eso. Entonces, la Anef, la CUT, para qué seguir haciendo… si sabemos que va a terminar en violencia", comentó.

Además, reconoció que, si bien considera que hay que reformar muchas cosas, no comparte la idea de hacer una nueva Constitución. "Yo no estoy de acuerdo con partir de cero. Por lo tanto yo no era de la idea de una nueva Constitución. Creo que nadie puede sentirse culpable por pensar lo que piensa", manifestó.

La respuesta de Julia Vial

Tras conocer la opinión de la senadora Van Rysselberghe, Julia Vial cuestionó el trabajo de los políticos. "Uno sí se puede sentir culpable por no haber hecho el trabajo por el cual la gente te eligió. Y ahí una diferencia, por no cumplir con el votante, por el que se levantó ese día a darte el voto, que puso su confianza en ti, en que tú podías ser la persona que podía mejorar una pensión, a tener una salud digna, a recuperar una dignidad que por tantas décadas se vio dañada", dijo.

"Toda la razón…", respondió la senadora oficialista. "Todavía me falta, senadora. No lo digo por usted, lo digo en general, por la clase política y por las autoridades, me falta el mea culpa", agregó la periodista, a lo que la política comentó: "oye, te digo una cosa, si yo te encuentro toda la razón. No, si yo te encuentro toda la razón en eso. Eso es lo que quizás me faltó explicitarlo. Yo te encuentro toda la razón. Si yo encuentro que nuestro país ha mejorado, pero tiene muchísimas cosas…".

"¿Pero qué es mejor, por ejemplo?", preguntó la periodista. "Los niveles de pobreza son mucho menos que antes…", respondió Van Rysselberghe. "Sí, pero hablemos también de los niveles de endeudamiento. Y como están todas las familias de clase media hasta el cuello pagando los supermercado con tarjetas de crédito", añadió Julia Vial.

"Ya, pero está bien. El sistema, con defecto o nada, es probablemente…", alcanzó a decir la senadora, cuando la periodista remató con un comentario. "Sí, pero tampoco nos vamos a quedar con eso. La idea es que avancemos", sentenció.

Mirna Schindler deja callada a Rosario Moreno luego que la periodista cuestionara sus opiniones La conductora del programa ADN Hoy, de radio ADN, se defendió de las acusaciones de su colega en el matinal ‘Bienvenidos’

Te recomendamos: