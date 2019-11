Las tres causas que habrían motivado la separación entre China Suárez y Benjamín Vicuña

Luego de meses de rumores, China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña. La pareja inició su romance en el año 2016, en medio del escándalo del motorhome por el que Carolina 'Pampita' Ardohain, pareja del actor en ese entonces, acusó a Vicuña de infidelidad.

A partir de entonces, los intérpretes permanecieron juntos e iniciaron una relación formal. En febrero del 2018, recibieron a su primera hija juntos, Magnolia, y meses después anunciaron su matrimonio. Sin embargo, los planes quedaron inconclusos debido a los fuertes rumores que aseguraban que la pareja no estaba pasando por un buen momento.

Medios transandinos aseguraron que su quiebre era un hecho, lo que finalmente se corroboró con las declaraciones de la argentina en el programa Los Ángeles de la Mañana, en donde aseguró que estaban separados. "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia muy linda, que nos ha costado mucho. Es una familia ensamblada hermosa. Nuestros hijos se aman. Por el momento estamos separados pero hay mucho amor así que no sabemos qué pasará mañana. Todavía tenemos que ver algunas cosas", reveló.

Al respecto, también surgieron varias teorías, algunas de las cuales fueron recopiladas al otro lado de la cordillera para explicar las razones del quiebre. De acuerdo con las informaciones, habrían tres puntos fundamentales que habrían provocado la situación.

El fantasma de Pampita

Mejor amiga de Pampita revela por qué la modelo nunca se casó con Benjamín Vicuña Barbie Simons se refirió a la relación de la argentina con el chileno

En agosto de este año, la periodista Marcela Tauro aseguró en el programa Intrusos, de Argentina, que la pareja habría tenido una fuerte discusión debido a un mensaje que el chileno le habría enviado a su expareja Carolina 'Pampita' Ardohain.

"La semana pasada cuando estaban los rumores de separación… Parece que no eran solo rumores. Ellos viven en el country San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola. Doy los datos para que vean que es gente que conoce. Me dicen que habrían tenido una fuerte discusión", dijo.

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella (China Suárez) habría pescado una conversación con la ex mujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", agregó en el programa. Una versión que fue desmentida por Suárez, quien arremetió en contra de la comunicadora y la acusó de machista. "Yo no soy así, y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie", señaló.

En su defensa, la periodista aclaró que nunca habló de una reconciliación entre Benjamín Vicuña y Pampita, sino que expuso el contenido del supuesto mensaje, en el que el actor decía que extrañaba la vida familiar que tenían antes.

Los celos de Vicuña

Luego que los rumores cobraran aún más fuerza, la periodista de Los Ángeles de la Mañana Mariana Brey, comentó que los problemas también estarían vinculados a los celos del actor. Según afirmó en el programa, este incluso habría llamado a un guionista de la serie Argentina, tierra de amor y venganza, para sugerir un cambio en las escenas que protagonizaban China Suárez y Gonzalo Heredia en la ficción.

"La información que yo tengo es que la China se habría cansado de Vicuña por sus celos. Un día Vicuña habría levantado su teléfono, habría llamando a un guionista de ATAV y le habría sugerido que cambie parte del guión. La parte de sus escenas amorosas con Heredia. Ellos tenían escenas de amor, muy fuertes. La China es muy libre en su manera de vivir. Lo que no significa que va a hacer cualquiera", dijo.

Elena Rivera

Periodista argentino revela detalles del supuesto quiebre entre Benjamín Vicuña y China Suárez "No tenía la vida familiar que él deseaba", dijo

Una de las últimas polémicas en torno a la pareja, ocurrió cuando la China Suárez eliminó las fotografías que tenía junto a Benjamín Vicuña en Instagram. El gesto coincidió con una nueva controversia que vinculaba al actor con su compañera en la ficción Inés del alma mía, Elena Rivera. Esto, a raíz de una publicación que realizó la española en la misma red social, en la que enfocaba una gigantografía del actor acompañándola con la canción "Sex Bomb" de fondo.

El gesto levantó sospechas sobre la relación entre ambos. Sin embargo, la actriz negó los rumores y se disculpó con la pareja. "Pues aquí estamos… Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clicks que necesitas", escribió en redes sociales.

Sin embargo, la situación fue un tema dentro de la relación de China Suárez con Benjamín Vicuña, y así lo manifestó la argentina en su declaración al programa Los Ángeles de la Mañana, cuando confirmó su separación. "Sí, lo vi, lo hablé con Benja, a mí también me llamó la atención. Creo que no lo hizo con mala intención, fue como una humorada. No sabe por ahí que en Argentina se habla mucho de nosotros. Me dio pena, pobre, porque tiene su novio. Habló con Benjamín, le pidió perdón y le dijo que era una humorada", dijo, aclarando que su quiebre no se debió a terceras personas.

Te recomendamos: