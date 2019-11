Novio de "Contra viento y marea" falleció: Francisco Saavedra se despidió con sentido mensaje

Hace unas semanas, Contra viento y marea contó la historia de Víctor y Margarita. La pareja se quería casar, pero el panorama se les complicó cuando al novio le detectaron cuatro tumores en el cerebro, y de esos cuatro, dos estaban sangrando. El cáncer le provocó que perdiera la movilidad de la cintura hacia abajo.

Según comentó la novia, los doctores le dijeron que "no había nada más que hacer". Además, le aseguraron que tendría que estar en coma, pero no lo estuvo. Sin embargo, perdió la memoria. "Se olvidó quién era yo, de lo que vivimos. Se hace difícil", aseguró Margarita.

El día de la boda, el novio tuvo que ser llevado de urgencias, ya que no se sentía bien. Los especialistas le dijeron que fue por una reacción adversa al Tramadol, medicamento que tomó antes de la ceremonia. Además del complejo estado de salud de Víctor, sus familias se oponían a la unión. No obstante, y a pesar de todos los problemas, la pareja pudo lograr su sueño y se casaron. Como no se podía mover, contrajeron matrimonio en su casa.

Lorena Bosch saca aplausos con opinión por posible embarazo de novia en "Contra Viento y Marea" La actriz tranquilizó a la novia con una positiva respuesta

La despedida de Víctor

La tarde de este martes, dieron a conocer una triste noticia: falleció Víctor. Así lo confirmó el equipo del programa en redes sociales. "Hoy con mucha pena nos despedimos de Víctor, un valiente que luchó hasta el final. Y se fue cumpliendo todos sus sueños… Descansa en paz amigo… Margarita, te deseamos toda la fuerza en este día… Eres una mujer valiosa… Te acompañamos en tu dolor…", señalaron.

Francisco Saavedra también se quiso hacer presente en este difícil momento. "Querido Víctor: descansa, fue todo muy largo. La falta de empatía y humanidad de nuestro sistema de salud golpearon fuerte en la vida de tu hermosa familia. Intentamos hacer todo, entregarte esa última alegría y hacer tu voluntad. Gracias por dejarnos entrar en tu vida, entrégale fortaleza a Margarita, tu madre e hijos", comenzó diciendo el periodista.

"Yo solo te doy las gracias por dejarnos conocerte y te juro que mientras tengamos la posibilidad nunca nos cansaremos de pedir con fuerza una Ley Nacional del Cáncer, en tu nombre y por todos quienes luchan y sufren más de lo debido por falta de atención. Descansa amigo mío y vuela alto", agregó.

Por su parte, Loreto Aravena, quien también formó parte de esta historia, le dedicó unas emotivas palabras al fallecido joven y a su esposa. "Tuve el honor de conocer a Victor y Margarita y su bella historia en @contravientoymarea.13. Hoy, a las 13:45 su mirada se apagó pero él seguirá presente en quienes lo amaron. ¡Hoy más que nunca se hace urgente mejorar la salud en Chile!", señaló la actriz.

Te recomendamos: