"Se me fue la emoción a la...": Viñuela protagoniza chascarro en medio de conmovedora conversación

Ayer se vivió un particular momento en Mucho Gusto. José Miguel Viñuela se dirigió al Terminal Pesquero de Santiago para conversar con la señora Olga. La mujer de 74 años vive una difícil situación, ya que su marido padece demencia senil y, además, sufrió un accidente cerebro-vascular que lo tiene postrado. Por este motivo, tiene que cuidarlo día y noche.

Su presente económico es muy complejo. La pensión no le alcanza para llegar a fin de mes, ya que recibe $140 mil mensuales de jubilación. Por otro lado, ella dice que su sueño es viajar a Valparaíso y comerse un pescado frito. Debido a esto, el comunicador quiso sorprenderla con un almuerzo.

Olga estaba muy emocionada. "Nunca pensé que me iba a pasar una cosa así", dijo entre lágrimas. En ese momento, Viñuela la llevó a una mesa para que se sirviera un congrio frito. Desde el set, todos estaban muy conmovidos con la historia.

"Estamos en un momento muy emotivo, porque lo que para algunos podría…", sostuvo José Miguel. Pero el conductor del matinal de Mega no pudo terminar la frase. Mientras se intentaba sentar en una silla para acompañar a la señora, se intentó acomodar. Sin embargo, se fue para el lado y casi se cayó.

"Gran emoción, José Miguel", dice Luis Jara desde el estudio. "Es la emoción que me embarga en este momento… Se me fue la emoción a la cresta, perdónenme. Iba súper bien", dice el ex animador de Mekano, generando las risas de sus compañeros.

