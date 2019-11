Pascual Fernández se va de Chile en medio de la crisis: "Hay poca pega como influenciador"

Al parecer, la crisis social ha tenido repercusiones entre los influencers. Así lo confesó Pascual Fernández. El español, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, ha visto mermados sus ingresos generados por su trabajo en redes sociales.

"Hay poca pega como influenciador, las marcas no quieren invertir. Se han cancelado todos los eventos hasta nuevo aviso y la fecha en la que se podrían activar nuevamente las cosas es por abril, justo en el tiempo que se hará Teletón", aseguró el ex policía a La Cuarta.

Debido a esta razón, el ex chico reality de Mega se despide de Chile para regresar España. "Todo lo que ha pasado me tiene mal, tanto que voy a tener que irme del país. Obviamente intentaré volver, esto es más que nada por una situación económica que me tiene bastante afectado", reconoce.

Según detalló el diario popular, Pascual Fernández tiene la intención de volver al país en abril del próximo año. Sin embargo, su retorno dependerá de cómo le vaya en el país europeo.

Además, en la entrevista se refirió al estallido social que ha marcado las últimas semanas. "Era necesario lo que ha pasado en el país, debía pasar. Yo soy un daño colateral de lo que realmente importa", sentenció.

