Francisco Saavedra realiza desesperado llamado: novio de "Contra viento y marea" está delicado de salud

Hace unas semanas, Contra viento y marea contó la historia de Víctor y Margarita. La pareja se quería casar, pero el panorama se les complicó cuando al novio le detectaron cuatro tumores en el cerebro, y de esos cuatro, dos estaban sangrando. El cáncer le provocó que perdiera la movilidad de la cintura hacia abajo.

Según comentó la novia, los doctores le dijeron que "no había nada más que hacer". Además, le aseguraron que tendría que estar en coma, pero no lo estuvo. Sin embargo, perdió la memoria. "Se olvidó quién era yo, de lo que vivimos. Se hace difícil", aseguró Margarita.

El día de la boda, el novio tuvo que ser llevado de urgencias, ya que no se sentía bien. Los especialistas le dijeron que fue por una reacción adversa al Tramadol, medicamento que tomó antes de la ceremonia. Además del complejo estado de salud de Víctor, sus familias se oponían a la unión. No obstante, y a pesar de todos los problemas, la pareja pudo lograr su sueño y se casaron. Como no se podía mover, contrajeron matrimonio en su casa.

A través de redes sociales, Francisco Saavedra hizo un desesperado llamado debido al estado de Víctor. El comunicador pidió oraciones por su salud. "Por favor sus oraciones por Víctor, está muy delicado de salud", escribió. Sus seguidores le enviaron palabras de apoyo y fuerzas a la pareja de Contra viento y marea en este difícil momento.

