"¡Sin justicia no habrá paz!": Camila Recabarren comparte destapada postal junto a un sentido mensaje

Paz en la naturaleza, paz sentí en este lugar… pero en Chile sin justicia no habrá paz ! ✌️ Seguiré con mis cosas andando, pa lograr estar bien, y poder ayudar, que es lo que me motiva… Pero de donde esté, estaré dando la lucha pa poder ser feliz completamente, y así ganar esta batalla… sino será imposible sentirme bien sabiendo que aún hay gente hermosa y bacan, que se raspan el lomo sacando el país adelante pa hacerlo funcionar, gente trabajadora de esfuerzo, viviendo una vida de mierda por la injusticia social, mientras otros roban y se ríe, y se aprovechan del más pobre. Paren un poco loco si no quedaran pobres si pierden un par de guatones, ya tienen caleta.- PAZ TODOS QUEREMOS ! ❤️