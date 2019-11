"¿Podemos subtitular este capítulo?": Julián Elfenbein provoca molestia por comentarios a Pascual Fernández

El pasado martes, se transmitió un nuevo capítulo de Pasapalabra, en el que participó Jaime Briones, acompañado por Isidora Urrejola y Rigeo en el equipo azul, y Guillermo Hizinguer, quien estuvo junto a Tatiana Molina y Pascual Fernández en el equipo naranjo, siendo este último quien se robó toda la atención debido a la actitud que tuvo el animador con él.

Durante el programa, Julián Elfenbein aludió en reiteradas ocasiones al español, a quien molestó por su acento. "Quiero pedirles por favor que el vocero de ustedes no sea Pascual, porque cuesta mucho entenderle", dijo en un momento.

Sin embargo, sus dichos no acabaron ahí. Posteriormente, en el juego 'La Pista', balbuceó algo, como imitando la manera de hablar del expolicía. "¿De qué parte de España eres tú Pascual? En general a los españoles le entendemos todo, pero a Pascual", comentó.

"Ustedes tienen el concepto del español madrileño y yo soy andaluz", respondió Pascual Fernández, agregando: "yo ya no sé si ríe de mí". "¿Podemos subtitular este capítulo?", preguntó nuevamente el animador, provocando la molestia de los televidentes, quienes cuestionaron su actitud con el participante.

Julián aburre con sus bromas al Español 😡 A mí me carga el acento español, pero no me ando burlando a cada rato de eso #PasapalabraCHV

— Pablo Rodríguez (@prodrigu75) November 20, 2019