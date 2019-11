"¡Por qué le cuesta tanto decir lo que ganan!": Raquel Argandoña pierde la paciencia con el senador Ossandón

Las demandas sociales que se alzaron con el estallido social en el país hace un mes, siguen siendo tema de conversación en los matinales, los que han recibido a una gran variedad de políticos y expertos para debatir al respecto. Este martes, el Bienvenidos invitó al senador Manuel José Ossandón, quien protagonizó un tenso momento con la coanimadora del espacio Raquel Argandoña.

El intercambio se produjo cuando hablaron sobre la dieta parlamentaria, momento en que la opinóloga alzó la voz revelando la molestia del pueblo. "La gente en la calle dice que siempre a la televisión vienen diputados y senadores a hablar bonito y trata de dar soluciones a las demandas sociales, pero lo que quiere la gente en concreto es referirse y empezar por las dietas parlamentarias", dijo.

"Senador Ossandón, si dependiera de usted, ¿en cuánto fijaría el sueldo de un diputado y de un senador? Me gustaría que me diera un monto real", le preguntó al parlamentario, a lo que este contestó que se bajó el 30 por ciento de su sueldo para donarlo a la Fundación Las Rosas.

Los dichos de Monserrat Álvarez que molestaron al senador Harboe: "No se enoje así conmigo" La periodista protagonizó un tenso encontrón con el político en el matinal "Contigo en la Mañana"

"Ese 30 por ciento que me parece razonable, también va amarrado Raquel a que nosotros no podamos hacer ninguna otra labor, porque si usted dice bueno, vamos a bajarle el 50 por ciento del sueldo, yo personalmente tengo que también trabajar en otra cosa. Tengo que pagar universidad igual que todo el mundo", agregó.

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para Raquel Argandoña. "No me hable del porcentaje. Quiero que la señora que está en su casa a lo mejor le cuesta sacar el porcentaje. Quiero montos, no importa, tráteme de ignorante, quiero un monto. En cuánto usted fijaría el sueldo de un diputado y un senador", insistió.

En ese momento, el senador Ossandón comentó que hay que desmentir algunas cosas. "Cuando dicen que los senadores ganan 23 millones, eso es mentira, ganan seis, lo que sigue siendo mucho", dijo, provocando la molestia de la opinóloga. "¿De verdad senador me va a decir que ganan seis millones al mes? ¿Y los viáticos?", lo cuestionó.

"Déjeme decirle algo alcaldesa", insistió el político, siendo interrumpido por Argandoña. "No me diga alcaldesa. Basta de decirme así, hace mucho tiempo dejé de serlo, señor senador", puso en claro. Por su parte, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo intentaron calmar los ánimos.

"Por qué le cuesta tanto decir lo que ganan", comentó Raquel Argandoña, aún molesta por la respuesta de Ossandón.

Te recomendamos: