Raquel Argandoña por críticas a sueldos en televisión: "Me encantaría que todos ganaran lo que yo gano"

A un mes del estallido social, los matinales siguen cubriendo los distintos aspectos que han surgido producto de las manifestaciones. Pero este lunes, en Bienvenidos se tocó un tema que ha sido blanco de críticas en reiteradas ocasiones: los millonarios sueldos de los rostros. Fue en este contexto, que Raquel Argandoña lanzó una frase que dio de qué hablar.

"Siempre a nosotros nos cuestionan lo que ganamos en televisión. Yo trabajo en una empresa privada y a mí me pagan, señora, por lo que genero. Me he sacado la cresta desde los 14 años. Tengo un buen pasar, pero me he sacado la cresta", partió diciendo, para luego explicar que paga la educación y salud de sus hijos. Si bien el padre de sus retoños coopera, es ella quien se hace cargo de todo.

"Me he sacado la cresta, y la plata que tengo me la he ganado, no se la he robado a nadie (…) Sí, gano bien en la televisión, pero yo gano porque me saco la cresta. Me encantaría que todo el mundo ganara lo que yo gano", expresó Raquel Argandoña.

"Eso a mí me permite que a la gente que trabaja conmigo le pague buenos sueldos, puedo pagarle a una persona que cuide a mi madre, puedo pagarle los remedios que mi madre necesita, o si necesita un geriatra, que están escasísimos, y lo necesita mi mamá, puedo llamarlo a la casa, y no es de un día para otro, porque igual se demoran", detalló sobre sus gastos.

Sin embargo, no fue lo único. También se desahogó respecto a los comentarios que le han hecho. Sin ir más lejos, reveló que muchos le han señalado que no necesita de la televisión para vivir, pero ella recordó que solo recibe 90 mil pesos de pensión. Por eso continúa trabajando en pantalla.

"Ahí percibo una suma que me permite vivir. No grandes lujos, pero sí cómodamente, y así puedo ayudar a los que quiero ayudar (…) Ahora, eso me da a mí una seguridad. Como me dijo mi hija: ‘mamá, quiero que sepas que es duro. Tú organiza bien tu plata para que te alcance para la vejez, para los remedios, una persona que te cuide’. Porque claro, la generación nuestra, a la generación actual, se preocupan pero no están al 100% a cargo de los papás", explicó.

Te recomendamos: