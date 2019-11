"Perdimos todo...": Pareja de "Contra viento y marea" está pasando por un difícil momento económico

La tercera temporada Contra viento y marea comenzó con la historia de Diego (22) y Valentina (21). Los jóvenes son pareja desde los 15 años y tiene una hija de seis. A pesar de no contar con apoyo de sus familias para casarse, contrajeron matrimonio con la ayuda de Pancho Saavedra.

Este domingo, el programa de Canal 13 reunió a algunas parejas que marcaron este ciclo para que dieran a conocer en qué estaban actualmente. En ese momento, los recién casados revelaron el difícil momento económico por el que están pasando y desmintieron una ruptura amorosa.

En conversación con el conductor del espacio, explicaron por qué decidieron tomar distancia de las redes sociales. "Luego del capítulo, nosotros con el auto decidimos hacer una inversión en una nueva empresa de materiales eléctricos", dijo la joven.

"La cosas al principio salieron bien, pero luego no funcionaron. Perdimos todo. El negocio no dio y al final tuvimos que gastar hasta lo que no teníamos. Tuvimos que hasta empeñar nuestras argollas porque no teníamos ni para comer", aseguró.

Además, reconocieron que su difícil situación económica repercutió en su relación. "Quizás en algún momento sentimos tanta rabia. De nuevo pasar por algo así, que no sabíamos qué hacer, que quizás ya la habíamos cagado con vender el auto. No sabíamos qué hacer. Igual nos trajo problemas en nuestra relación, pero no de terminar", expresó la novia de Contra viento y marea.

