Martín Cárcamo emplaza a Sebastián Piñera tras conmovedor testimonio de adulta mayor

La mañana de este lunes, los matinales comenzaron sus jornadas abordando los distintos temas que se han tomado la agenda social como el anuncio de una nueva Constitución. Para conocer la opinión de la gente, el Bienvenidos realizó un despacho desde la comuna de Puente Alto, en donde recogieron el testimonio de una mujer que conmovió Martín Cárcamo e incluso lo motivó a hacer un llamado al presidente Sebastián Piñera.

Se trata de la señora Julia, quien conversó con el programa sobre los difíciles momentos que atraviesa tras la muerte de su hijo y el diagnóstico de cáncer de su esposo. Todo, en referencia a la imposibilidad de retirar su dinero de los fondos de pensiones. "Perdí un hijo, ahora mi esposo tiene un cáncer al hígado que no tiene operación y tengo que venir a la municipalidad para que le den una leche para que pueda mantenerse. ¿Y por mientras y yo qué hago?, quién me devuelve la plata de mi esposo. Tiene dinero en la AFP, pero ahora dicen que no pueden devolverle la plata", dijo.

"Ustedes que están ahí, los que opinan, cuando sean viejos, cuando tengan que recibir sus pensiones ¿las van a recibir después adentro de un cajón? Mi esposo tiene un cáncer terminal. A mi hijo me lo mataron", agregó emocionada hasta las lágrimas.

"Nosotros somos pobres, ahora lo dejé en cama (a su esposo). Y me tramitan y me tramitan… Es la mentira más grande que devuelven la plata. No mientan más, esto no tiene solución. Hablamos de una Constitución, pero está hediondo, está podrido. Solo con una pensión de 105 mil pesos, ¿qué hago con eso? Ahora el gobierno ofrece un aumento 20 mil pesos, y yo le pregunto a él (presidente) ¡¿Qué hace él con 20 mil pesos?! Yo les pido por favor que se pongan las manos en el corazón y miren a la gente pobre. Que se nos arregle esta vida, eso sería todo, eso sería todo", señaló.

La emoción de Martín Cárcamo

Evidentemente conmovido por las palabras de Julia, Martín Cárcamo realizó una sentida reflexión en el estudio. "Primero quiero decir que usted representa a muchas personas. Emociona pero también da rabia. Da impotencia. Yo entiendo su impotencia y la rabia que tiene. Y así no se puede. En ese sentido, yo sé que usted no quiere la plata para irse de vacaciones, la quiere para atender a su marido", partió diciendo.

En este contexto, le hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera para poner urgencia a la modificación de las AFP. "Voy a tomar sus propias palabras y voy a tomarme la pantalla. Voy a pedirle al presidente que le ponga sentido de urgencia absoluto, a toda la agencia social, pero en especial atendiendo a la señora Julia. A las personas que tengan que sacar dinero de forma urgente, lo puedan hacer, porque esto en tres meses más, cuatro meses más no va a servir…", expresó.

"Ojalá que en cuatro meses más mi esposo esté vivo, y lo pueda aprovechar. Tú me estás dando cuatro meses más Martín", respondió Julia. "Digo que no puede durar cuatro meses más. Esto tiene que ser ahora. Tiene que ser con sentido de urgencia", contestó Martín Cárcamo de manera tajante.

Te recomendamos: