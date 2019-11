Dani Palavecino sale en defensa de Karol Lucero: "Me impactó lo generoso que es"

El estallido social que se produjo en el país, ha levantado una serie de consignas entre las que figuran temas como salud, educación y pensiones, pero también causas que, si bien se han popularizado en redes sociales, se han trasladado con fuerza a las calles en busca de cambios. Durante las últimas semanas, Karol Lucero ha estado en el centro de la polémica y su nombre ha sonado como un cántico más en medio de las manifestaciones.

¿La razón? El locutor se ha ganado el repudio de muchas personas y ha sido tildado de "degenerado" debido a varios episodios en los que ha tenido cuestionables actitudes hacia el género femenino. Esto lo motivó a realizar un video emplazando a quienes lo han atacado y criticando la utilización de su imagen en las protestas.

"No soy ni un político, no tengo ninguna influencia en el gobierno, no tengo un cargo público", dijo. También alegó que lo encuentra injusto y que podían ser "opiniones de personas que se dejan llevar por otras". Sin embargo, el registro generó aún más críticas en su contra.

Por este motivo, varios rostros cercanos a Karol Lucero, le entregaron su apoyo a través de redes sociales. Una de ellas, fue la actriz Dani Palavecino, quien se refirió a las funas compartiendo un video en Instagram. En él, defendió al expanelista del Mucho Gusto y señaló que a diferencia de muchas personas, ella sí lo conoce.

"Tuve el placer de conocer a Karol hace como un año aquí en Los Ángeles, California, y me impactó lo generoso que es. Lo trabajador, lo inteligente. El tremendo sentido del humor que tiene. Tiene un gran corazón y tuve mucha suerte de haber conocido a un gran amigo", dijo.

Las declaraciones de Dani Palavecino ocurren a meses de que Karol Lucero la defendiera tras el polémico beso con Diego Boneta en la alfombra roja del Festival de Viña 2019. En dicha ocasión, el locutor aseguró que la actriz nunca lo forzó a besarla.

"Se nota que es parte del juego. La única forma de ver acoso en esa imagen sería que él que hubiese manifestado que no quería o correr la cara", dijo. Sus declaraciones provocaron una serie de críticas, debido a la insistencia en señalar que "no era acoso".

