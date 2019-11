Angelina Jolie culpa a Brad Pitt de arruinar su vida y la de sus hijos

Angelina Jolie todavía está enojada con Brad Pitt a pesar de terminar su matrimonio hace más de tres años, revelan múltiples fuentes a la revista Us Weekly.

"Angelina todavía tiene mucho resentimiento hacia Brad", dice una fuente. "Ella quiere que él rinda cuentas porque siente que él le cambió su vida y la de los niños".

Así son las súplicas de Brad Pitt a Angelina Jolie que tienen a los fanáticos con expectativas El actor quiere solucionar los problemas

Pitt, de 55 años, y Jolie, de 44 años, habían estado juntos durante casi 12 años, se casaron en agosto de 2014, antes de separarse en septiembre de 2016 debido a diferencias irreconciliables. Si bien el actor está desesperado por seguir adelante, varias fuentes revelan que Jolie no puede.

La estrella de Maléfica, por ejemplo, está amargada porque no puede moverse con sus hijos: Maddox, 18, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 y los gemelos Knox y Vivienne de 11 años, fuera de Los Ángeles. , donde se encuentra el actor. La ex pareja, que aún no ha finalizado su divorcio, comparte la custodia física y legal de los niños.

Angelina Jolie reveló en su artículo de portada de Harper’s Bazaar que "le encantaría vivir en el extranjero", pero "en este momento, tengo que basarme donde su padre elige vivir".

"Antes del divorcio, toda la familia llevó una existencia muy nómada, y eso se debió a la inquietud de Angie", dice una segunda fuente, pero dio lugar a muchas peleas. "Brad quería que los niños tuvieran estabilidad, mientras que Angie siempre decía que les estaban dando una infancia idílica al exponerlos a diferentes países, idiomas y experiencias".

¿Otra cosa por la que Jolie está molesta? El hecho de que ella no quería casarse con la estrella de Ad Astra en primer lugar. "Sintió que Brad la presionó", nos dijo una fuente en octubre, y como resultado, es una razón por la que "nunca volverá a casarse".

Te recomendamos en video