Pablo Schwarz encara a periodista de Canal 13: "Reciben plata de todos nosotros, partan por no mentir más"

Un tenso momento fue el que se vivió la jornada del martes entre Pablo Schwarz y Marilyn Pérez, cuando la periodista realizaba un despacho en vivo para Canal 13. La comunicadora se encontraba hablando sobre las manifestaciones que se realizaron durante el día, cuando fue interrumpida por el actor que estaba paseando en bicicleta por el sector.

El intérprete la encaró señalando que estaba emitiendo información incorrecta. "Todos tenemos tele, no mientas. No es la verdad, no es la verdad. Si fuera la verdad, podrían estar ahí con los cabros, pero no se atreven, porque los taparían a pollos y chuchas y con razón", dijo.

Además, agregó: "no mientan más, ¿son un canal público ustedes? Son canal fiscal, reciben plata de todos nosotros… Puta partan por no mentir más". Finalmente, lanzó una crítica en contra de Andrónico Luksic indicando que "se robó el canal", puesto que la señal televisiva era de la Universidad Católica. "Todos los canales, le pertenecen a todos los chilenos", cerró.

El momento fue registrado por transeúntes que se encontraban en el lugar, y fue difundido en redes sociales. En Twitter, el registro ya supera las 10 mil reproducciones.

Revisa el momento a continuación:

12 de noviembre del 2019 | El amigo Pablo Schwarz (@ElAntimatinal) diciéndole un par de verdades a la gente de TVN. Video: Francisca Fernandez en facebook. pic.twitter.com/mHSukT2bkf — Felipe Henríquez Ordenes (@PipeHenriquezO) November 12, 2019

