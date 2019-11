María Paz Grandjean tras impacto de balín en su rostro: "Supongo que tuvo el afán de sacarme el ojo"

El viernes 18 de octubre, la actriz María Paz Grandjean recibió un impacto de balín en su rostro, cuando salía del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en donde realiza la obra Pérgola de las Flores. El disparo fue realizado por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, durante la represión a las manifestaciones en el centro de la capital.

Tras el ataque, la intérprete fue llevada a la Posta Central. Sin embargo, el recinto se encontraba colapsado por la cantidad de heridos, por lo que tuvo que ser trasladada a otro centro de salud en la comuna de Ñuñoa. La información del hecho fue compartida por actores y actrices chilenos a través de redes sociales. La Red de Actrices Chilenas (Rach), detalló en un comunicado que "el disparo rompió, quemó y desfiguró su cara, dejando visiblemente afectado su rostro, imposibilitando su trabajo. Afortunadamente, no le produjo un daño permanente".

A casi un mes de lo ocurrido, María Paz Grandjean habló sobre lo ocurrido con el matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde aseguró que uno de los efectivos le apuntó al rostro."Ese día ya había quedado un poco la escoba, había un estilo medio apocalíptico en la calle. Yo quería ir a la protesta en Plaza Italia, pero al avanzar un poco hacia Alameda, era casi imposible", partió diciendo.

"Yo ya quería doblar para irme por Ramón Corvalán (…) Ahí veo que hay unos estudiantes, Carabineros como que los zamarrea, como que les iba a pegar. Ahí tengo una confusión con eso, pero sí había mucha gente gritando 'suéltalo'. De repente uno de ellos me apuntó y me disparó en la cara. Lo vi apuntarme y lo vi dispararme", agregó.

En este contexto, comentó que el disparo fue realizado desde una distancia de seis a ocho metros. "No sé como explicarlo, pero había aprensión. Los carabineros estaban lisa y llanamente asustados, una vez más muy drogados, entonces están súper alterados, y la gente que estaba tomándose las calles. De hecho yo tuve miedo y agarré una piedra. No sé contra qué y qué iba a hacer yo contra una piedra, pero tuve miedo", detalló.

"Siento que me disparó porque grité más fuerte, porque tengo un aparato bucal bueno, y porque soy la más alta, quizás. Pienso que eso le dio un blando más fácil. Supongo que también tuvo el afán de sacarme el ojo y no le achuntó. Eso no lo sé tampoco y tiene que ser parte de la investigación", agregó.

Consultada por los momentos posteriores al hecho, María Paz Grandjean señaló que recibió ayuda de la gente alrededor. "Tres jóvenes me acompañaron y me trataron de llevar a la Posta, pero era imposible", dijo. Finalmente, reconoció que la situación ha sido terrible. "Es muy doloroso porque la imagen de alguien que te apunte, te dispare y te elige además. Como que no la puedo olvidar", señaló.

