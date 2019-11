Agencia se desmarca de las opiniones de su director tras fuerte funa de Kel Calderón

Hace unos días, Kel Calderón funó al director de una agencia por amenazarla debido a la posición que ha tomado durante las manifestaciones que han afectado al país. La influencer realizó la denuncia en redes sociales, con un fuerte descargo contra el dueño de la empresa Grupo Encina.

"Así que al machito dueño de una agencia que me acaba de amenazar diciendo que ‘no se le va a olvidar que yo apoyé este movimiento’ le quiero decir que de hecho ojalá no se le olvide y espero que siempre me recuerde porque como mujer con opinión propia yo no le tengo miedo", dijo en aquel momento.

Tras las palabras de Kel Calderón, Grupo Encina emitió un comunicado a través de redes sociales. En él, señalaron que el comentario de su director fue a modo personal y aclararon que "no representa el espíritu ni la opinión de los demás miembros de la agencia".

"Somos una agencia diversa, donde cada integrante tiene opiniones propias e individuales y siempre se ha respetado la libre expresión", agregaron. Junto a esto, agregaron un breve mensaje señalando: "si quieres conversar con nosotros, comunícate por interno".

Kel Calderón no se ha referido al mensaje de la empresa.

