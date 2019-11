"No le tengo miedo": Kel Calderón funa a agencia de publicidad que la amenazó por apoyar las protestas

Kel Calderón está constantemente apoyando las manifestaciones a través de sus redes sociales. En Instagram, comparte imágenes y mensajes con consignas y demandas del movimiento. A través de esta misma plataforma, reveló una amenaza que recibió por parte de la agencia de publicidad Grupo Encina tras respaldar las protestas.

"Queremos un país tolerante, al menos yo, que respete a las personas que piensan diferente o que tienen una posición distinta. Así que al machito dueño de una agencia que me acaba de amenazar diciendo que 'no se le va a olvidar que yo apoyé este movimiento' le quiero decir que de hecho ojalá no se le olvide y espero que siempre me recuerde porque como mujer con opinión propia yo no le tengo miedo", sostuvo la egresada de derecho.

Luego, hizo un llamado a los demás influencers para que se manifiesten sin miedo. "Porfa, que los demás comunicadores digitales como yo defiendan sus puntos de vista y opiniones (las que sean). No dejen que los amenacen con que van a dejar de tener pega con marcas o agencias. Nuestra voz es todo lo que tenemos", señaló.

Por otro lado, desde la agencia publicitaria la acusaron de "promover el odio". Ante este ataque, la hija de Raquel Argandoña respondió. "Exigir un país más justo no es incitar el odio. Visibilizar las violaciones a los Derechos humanos no es incitar al odio", expresó.

También se refirió al rol que han tenido los uniformados. "Lamentablemente ha muerto gente, y no podemos quedarnos callados frente a ese grupo que está atacando a los ciudadanos que juraon proteger", aseguró.

"La gente tiene derecho a manifestarse, a pedir justicia y una vida digna sin ser asesinada en las calles. Los que están cometiendo delitos tienen que pagar, ser detenidos y puestos en mano de la justicia", agregó Kel Calderón.

