"Su indolencia pega fuerte": Francisco Saavedra emplazó a Jaime Mañalich por la salud en Chile

View this post on Instagram

La Salud es un Derecho Humano Básico, Hay muchos hospitales sin insumos y pacientes que mueren esperando, esto es real. Hay tratamientos contra el Cáncer Parados. Ministro @jmañalich (me tiene bloqueado en twitter desde que le exigimos un hospital para Curico ) hágase cargo, sea empático y póngase en los zapatos de los Pacientes, su indolencia pega fuerte. Da lo mismo su posición política, y no estoy de acuerdo con la violencia , yo nunca lo he insultado, entonces sería maravilloso que pudiéramos dialogar todos y así construir desde la necesidad real de las personas