¡No se guardó nada! Raquel Argandoña increpó a Joaquín Lavín por la ausencia de su hijo en el Congreso

El martes, el diputado Joaquín Lavín (UDI) fue elegido en el Congreso para formar parte de la comisión que analizará la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Sebastián Piñera. Pero cuando fue llamado, el parlamentario no estaba en su lugar. La situación generó risa entre el resto de los congresistas.

Más tarde, explicó su ausencia a CNN. "Justo había salido de la sala. Estaba reunido con otro parlamentario revisando otras cosas, pero bueno. Así se dio no más", explicó. Este hecho se suma a una estadística que se publicó en septiembre, en donde se informó que el legislador llegó tarde el 82% de las sesiones, con un promedio de 58 minutos de retraso.

La reacción cuando sale sorteado Lavín Jr pic.twitter.com/4JmMAS1thi — TELE (@Televisivamente) November 5, 2019

Ayer, en Bienvenidos, estuvo su padre. En el matinal de Canal 13, Raquel Argandoña le preguntó al alcalde de Las Condes sobre esta situación. "Perdón, puedo hacerle una pregunta al alcalde. Usted sabe que es mi alcalde preferido, pero tengo que hacerle una pregunta", comenzó diciendo.

"Ayer, se sorteó la comisión que revisará la acusación constitucional del ex ministro Chadwick. Uno de los integrantes de esta comisión es su hijo, Joaquín Lavín León. Y cuando le dijeron el nombre estaba ausente en la sala", continuó.

El día de furia de Evelyn Matthei: dirigió el tránsito con chaleco amarillo y arrancó de los periodistas La alcaldesa de Providencia se enojó con la prensa

Tras ser increpado, tuvo que dar explicaciones. "Llamé a Joaquín y le dije, 'pucha, ¿qué pasó? Porque mira las redes sociales dice que llegó atrasado. Me dijo 'no, no llegué atrasado', pero efectivamente no estaba en la sala en ese minuto. Había marcado la asistencia y estaba en otra conversación", sostuvo.

Luego, la "Quintrala" lo volvió a emplazar. "Se lo digo porque ya existía un antecedente de un reportaje de este canal, supimos que este diputado (su hijo), llegaba tarde en un 82% a las sesiones de las cuales el promedio de atraso de cada una era de 58 minutos, y más aún que él dijo, el viernes 13 de septiembre, 'me importa poco que me digan flojo'. Yo creo que en pos de eso, él debería dar el ejemplo. Se lo pregunto como ciudadana de este país", señaló Raquel Argandoña.

El jefe comunal estuvo de acuerdo con la coanimadora. "Aquí hay una responsabilidad, y él tiene que asumirla. En el caso de ayer no llegó atrasado, pero como paso la situación anterior, muchos diputados se rieron", dijo el edil.

La cara de desencajado del Alcalde Joaquín Lavín… Raquel Argandoña le pregunta por su hijo, el Diputado Joaquín Lavín Jr. y su ausencia ayer en la sala, recordándole además que hubo un reportaje que mostró que él tenía el peor desempeño (atrasos) del Congreso. #Bienvenidos13 pic.twitter.com/6t1okrwdPP — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 6, 2019

Te recomendamos: