La curiosa confesión de Daniela Urrizola sobre su infancia: "Me creí caballo"

La conductora de Flor de Chile, Daniela Urrizola, fue una delas invitadas en la más reciente edición del programa La Divinia Comida que emite Chilevisión, donde hizo revelaciones impactantes sobre su infancia.

En el programa estuvo conversando con los demás invitados, Belén Mora, Mauricio Medina y Kike Acuña, quienes también compartieron sus experiencias como padres.

Quizás la revelación más impactante fue la de Daniela Urrizola quien afirmó que en su infancia llegó a creerse un caballo.

La confesión de Daniela Urrizola en La Divina Comida

"Cuando eras niña, siempre esperabas un regalo que nunca llegó. Yo te lo traje", le dijo Kike Acuña. Dani le respondió: "¡No! ¡Mentira! No puedes hacer lo mismo que mis papás siempre. ¡Y lo hiciste! Yo pedía un caballo de verdad y me trajiste esto (un caballo de peluche)".

Entonces, interviene Jani Dueñas al preguntar: "Pero Daniela, ¿cuál es el trauma?".

Urrizola comentó después: "Es que me lo hicieron 500 veces. Me compraron hasta el de mandera. Yo juraba de verdad, en mi mundo interno, que era súper posible tener un poni y que yo me hacía cargo del poni".

"Cuando empezaron con ‘esto es un locura’, yo me creí caballo", confesó Daniela. "No hablaba en todo el día. Por mucho tiempo solo relinchaba, solo quería comer lechuga, si me daban comida… (relincha y niega con la cabeza)".

"Fui caballo como cinco meses. No es poco. Mi mamá lloraba. Yo pedía que me hicieran dos trenzas y esas eran mis riendas", agregó la conductora.

