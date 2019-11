El lado oscuro de los hombres nórdicos que sólo una mujer independiente puede apreciar

Los hombres nórdicos

Siempre se aprecia ver, conocer o reconocer el talento de hombres atractivos. Aunque claro, todos los gustos son totalmente distintos, y hay belleza en la diversidad… hay quienes nos desarman a todas.

Los hombres nórdicos son conocidos por su gran belleza, su increíble cultura y aspecto varonil. Tenemos a estos hombres que nos han robado suspiros desde que saltaron a la fama, en sus respectivos ámbitos.

Cuando hablamos de los nórdicos, nos referimos a quienes provienen principalmente de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. También de las islas Feroe, Groenlandia, Åland y Svalbard.

Nos hemos enamorado de ellos, y se ha vuelto casi un mito lo idílico este país que promete ser perfecto y tener a los hombres perfectos. Sin embargo, también tienen su lado oscuro que en realidad para muchas mujeres los vuelve aún más atractivos.

No todo es bueno

Al menos son las mujeres escandinavas las que más se quejan de la poca caballerosidad que manejan los hombres de ahí. Ellas opinan que no estaría mal un poco más de galantería y tradicionalismo en los roles de género.

Fue Michael Booth –quien cansado del exceso de cumplidos a los países nórdicos– decidió escribir The Almost Nearly Perfect People (El pueblo prácticamente perfecto). Ahí toca los temas sobre los estereotipos exageradamente positivos de dichos países, como lo menciona un artículo de El País.

No todas las mujeres quieren o deben querer hombres así. Pero, sin lugar a dudas, solamente las mujeres independientes y con una personalidad afín pueden lidiar. Muchas veces adoptamos como romance solamente lo que nos dicta el entretenimiento, y esto afecta nuestras relaciones.

Así que si eres de las personas que adora la caballerosidad, tal vez este tipo de nacionalidades no son para ti.

