Mónica Rincón responde en vivo a usuario de Twitter que la acusó de justificar la violencia

La tarde del lunes, los canales de televisión le dieron cobertura a la protesta que se realizó en el centro de Santiago. Humberto Sichel, Mónica Rincón y Matilde Burgos estuvieron a cargo de la transmisión especial de Chilevisión y CNN.

Durante el noticiero, mostraron algunos desmanes que se estaban realizando en las calles y en el Metro Baquedano. En ese momento se detuvieron en los rayados y consignas que mostraba la estación.

En este contexto, Rincón hizo una intervención. "Esta gente no representa para nada lo que ha sido la gran movilización. No son probablemente representativos ni creo que sea gente que, valga la redundancia, representen a quienes estén llamando para manifestaciones pacíficas", señaló.

Luego, Sichel se refirió a los problemas en el transporte que han habido esta semana, especialmente en el Metro Quilín, una de las pocas estaciones de la Línea 4 que está abierta.

Mónica aprovechó la ocasión para hacer una aclaración. "Si me permiten, voy a repetir nuevamente lo que dije y respondiendo a gente que nos habla a través de redes sociales, como Víctor Orrego. Nadie de los que están aquí sentados, ni yo en lo particular, he justificado la violencia. La violencia es injustificable, cada una de sus sílabas, por si no queda claro", sostuvo la presentadora de noticias.

Además, agregó que "lo que estoy tratando de dar como contexto es qué pasa en ese punto, a qué aluden los carteles y rayados de quienes llegan hasta el metro Baquedano. Es una explicación de qué quieren decir los rayados. Y evidentemente esa o cualquier razón que lleve a la violencia es injustificado por si no ha quedado claro".

En Twitter, también se refirió al tema. "La violencia no es aceptable. La violencia sólo es ganancia para unos pocos y no para los millones que creen en la manifestación pacífica. Quemar el metro o un local comercial no tiene nada de épico. Y resta adhesión a un movimiento con legítimas demandas", publicó la periodista.

La violencia no es aceptable, la violencia sólo es ganancia para unos pocos y no para los millones que creen en la manifestación pacífica. Quemar el metro o un local comercial no tiene nada de épico y resta adhesión a un movimiento con legítimas demandas. #NoMás — Mónica Rincón González (@tv_monica) October 29, 2019

