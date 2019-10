Amaro Gómez-Pablos se vuelve viral con explicación sobre la crisis social en Chile

Con un didáctico video, el periodista Amaro Gómez-Pablos explicó las razones que llevaron al estallido social en Chile. El comunicador utilizó sus redes sociales para referirse al tema, en medio de las críticas a la prensa por su cobertura durante la última semana.

En el registro de 1 minuto y 44 segundos, resumió todo lo que ha sucedido desde que se implementó un nuevo sistema económico y remarcó la principal molestia de los ciudadanos: la desigualdad.

"A muchos les interesa más tachar el movimiento que escucharlo. No se trata de eso, porque es deformar un sistema económico que no da para más. A finales de los '70 y comienzos de los '80 primó esa idea de que los mercados debieran ser libres…. Cuanto más libres mejor. Con la menor injerencia del Estado posible y privatizar los servicios y bienes, fortalecer a las grandes empresas y eso generaría crecimiento", partió diciendo Amaro Gómez-Pablos.

"Una riqueza que, desde arriba, y que por goteo o por rebalse, iba a beneficiar al grueso de la sociedad y llegar hasta aquí abajo. Y bueno, hoy conocemos los resultados de ese experimento. Ha habido una sustancial reducción de la pobreza, es verdad, pero la injusticia social con la inequidad ha sido grotesca. A escala global, solo el 5% de la riqueza de aquí arriba ha llegado al 60% acá abajo", agregó.

Finalmente, Amaro Gómez-Pablos detalló las consecuencias que este sistema ha generado en la población. "Que los ricos se hacen más ricos es verdad. En Chile es peor, porque el 1% es dueño de 1/4 de la riqueza de todo el país. El 10% es dueño de 2/3 del 65% de la riqueza del país, y el restante de esa riqueza es lo que queda para ser repartido entre el 90% de los chilenos. Por eso el grito del ‘derecho de vivir en paz’. No se trata de una consigna, se trata de un derecho", dijo.

El video acumula más de 200 mil reproducciones desde que fue publicado, y más de 500 comentarios. Y es que el registro abrió un espacio de discusión que motivó a los seguidores a plantear sus propios puntos de vista. Algunos señalaron que no era problema del libremercado, sino de quienes lo manejan, mientras que otro se cuadraron con sus palabras.

"Lo de Chile es un fenómeno global… pero la inequidad en casa es peor porque fuimos más papistas que el Papa en la aplicación del modelo. No se trata de un rechazo al libre mercado, pero sí de un ajuste porque es evidente que en su estado actual no es viable. El capitalismo o la democracia no son conceptos pétreos. Evolucionan. Y cuando no, R-Evolucionan. Esa “R” es crucial y marca la diferencia. Con esa “R” se escribe también Responsabilidad (response-ability). Un sentido de responsabilidad que no han tenido el grueso de nuestros políticos y empresarios. Es de esperar que ahora sí", escribió junto a la publicación.

