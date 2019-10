"Te prometen que si te esfuerzas, sales adelante y no es así": emprendedora deja callado al panel del "Buenos Días a Todos"

Este lunes, el matinal Buenos Días a Todos tuvo como invitadas a distintas figuras que hablaron sobre las demandas sociales que se levantaron durante la crisis social que atraviesa Chile. Durante la jornada estuvo presente la diputada Camila Flores y también la dueña de una pyme en La Pintana, María Jesús González.

La emprendedora se refirió a la situación del país y los altos costos de la vida que impiden, entre otras cosas, costear una carrera universitaria con los bajos sueldos que gana la mayoría de la población. "Esta es una crisis gigantesca. Hoy día una familia que gana 600 mil pesos, el presidente Piñera dijo que podía pagar una universidad. Yo no sé en qué país vive el presidente Piñera porque una universidad hoy en día sale 450 mil, 500 mil pesos una mensualidad", dijo en un comienzo.

"Hoy día vivimos en una sociedad en la que estamos cansados, donde la gente está apestada. A nosotros no nos dieron ni la tarjeta Junaeb con mi hija, proque soy una pyme. Yo no sé cómo se mide la pobreza, yo creo que las mediciones quedaron súper obsoletas. Hoy día a una familia que gana 500 mil, 600 mil pesos, no le alcanza", agregó.

Tonka Tomicic protagoniza tenso encontrón con José Miguel Insulza por sus sueldos en ‘Bienvenidos’ La animadora cuestionó los sueldos de los parlamentarios en base a su labor

También comentó que, como emprendedora, trata de darle un sueldo digno a sus trabajadores, y cuestionó a las entidades con mayores recursos. "¿Cómo los más grandes no van a poder si yo lo hago? Nosotros les pagamos un sueldo muy por sobre el mercado a las chiquillas", señaló.

Posteriormente, se refirió al sistema educacional del país y las pocas garantías que existen para surgir. "Te hacen esforzarte. Te prometen que si tú te esfuerzas vas a salir adelante, que si tú trabajas duro vas a salir adelante. Y no es así. Hay gente que parte en un penthouse y gente que partimos en el hoyo más profundo de un ascensor. Te dicen que si trabajas y trabajas, vas a salir adelante. No es así", aseveró.

"La gente de clase media hoy día es la que ha salido a las calles a marchar. Y yo digo clase media, pero al final somos todos pobres, estamos todos endeudados hasta las ‘cachas"(sic). Porque si tú no te endeudas, no podemos obtener nada. Nos endeudamos 30 años para poder tener una casa. Una casa que tiene 60 metros cuadrados", añadió.

Finalmente, la emprendedora se refirió a los parlamentarios. "Mientras ellos no se suban y anden todos los días en horarios punta en transporte público, no ocupen nuestras escuelas públicas y salud pública va a ser imposible que se pongan algún día en los zapatos nuestros", cerró.

Revisa el momento a continuación:

Emprendedora: "Te prometen que si te esfuerzas sales adelante, y no es así" ➡ https://bit.ly/2pbaFib Posted by Buenos Días a Todos on Monday, October 28, 2019

Carla Zunino protagoniza tenso encontrón con Camila Flores en el "Buenos Días a Todos" La periodista emplazó a la diputada por su actuar en el Congreso

Te recomendamos: