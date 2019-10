"¿Necesitas 24 palos para eso?": Álvaro Gómez increpa a Manuel José Ossandón por ingresos de parlamentarios

Ayer, se vivió un tenso momento en Mucho gusto. El matinal de Mega tuvo una serie de invitados que discutieron sobre la crisis social que atraviesa el país. En este contexto, Álvaro Gómez emplazó a Manuel José Ossandón por los ingresos que reciben los parlamentarios.

"Ustedes reciben como asignaciones mensuales prácticamente 24 millones de pesos, que podría ser la deuda entera de alguien que se educó. La pregunta mía, ¿tú te gastas 24 millones en el mes?", le preguntó el actor al senador.

"Yo no justifico eso. Ya planteé cuál era mi posición y la vengo diciendo hace mucho tiempo. Pero acá hay una cosa súper clara, las asignaciones se suman como si fueran los contratos. Es como que tú dijeras 'yo soy el administrador de un supermercado' y te sumen a ti las cajeras. Son profesionales y gente que trabaja en la estructura. Si el tema aquí es lo siguiente: en todo orden de cosas, incluyendo al mundo político, las cosas son absolutamente dispares. Y esta cuestión es la que tiene que emparejarse la cancha", respondió el político.

En ese momento, el intérprete lo increpó. "Pero, tú, por ejemplo, ¿con cuánto puedes mantener al equipo de trabajo? ¿Necesitas 24 palos para eso?", lo interroga. "Es que no sé si sean 24", contesta el parlamentario. "Esas son las asignaciones a los senadores. Y a los diputados son 11", vuelve a intervenir Gómez.

"No son 24. No es así, pero da lo mismo. Yo se los puedo decir súper claro. Todas las personas que trabajan conmigo tienen su sueldo, su contrato, están bien pagados. Pero no son 23, porque hay que dar los datos exactos", expresa el congresista.

"Lo que yo siento es que en estas mesas de diálogo lo que hay que hacer es transparentar cosas y hablar las cuestiones como son (…) Mi pregunta es súper concreta, ¿cuánto necesitas tú para mantener a tu equipo?", arremete el actor.

El ex alcalde de Puente Alto le dice que depende del equipo. "Pero el tuyo, te estoy preguntando por el tuyo", aclara Álvaro. "Yo me gasto el cien por ciento de los sueldos…", señala Ossandón.

