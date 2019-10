"Basta de violencia": Javiera Acevedo denuncia graves amenazas

A través de Twitter, Javiera Acevedo dio a conocer que ha estado recibiendo violentas amenazas por parte de desconocidos. La actriz compartió una serie de imágenes, en las que se ven los agresivos mensajes que le han enviado, luego de dar a conocer su opinión sobre las manifestaciones en Chile.

A partir de ese momento, comenzó a ser objeto de burlas y críticas por parte de los usuarios de Instagram. Sin embargo, las palabras subieron de tono y así lo reveló en la red social del pajarito, en donde compartió algunas capturas mostrando los violentos recados.

"Si esto les parece correcto y amenazarme de muerte también. Entonces yo no pertenezco al mismo pensamiento que ustedes. Libertad para todos por igual. Respeto sería como mucho", dijo en un tuit, publicando un pantallazo en el que la tildaban de "patética" e "ignorante".

Si esto les parece correcto y amenazarme de muerte también. Entonces yo no pertenezco al mismo pensamiento que ustedes. Libertad para todos por igual. Respeto sería como mucho pic.twitter.com/GdFQA3NWxX — Javiera Acevedo (@javilarusia) October 20, 2019

Posteriormente, Javiera Acevedo escribió un nuevo mensaje aclarando que está en contra de la injusticia. "Soy consecuente con mis actos, me nace decir lo que siento cuando quiero. No opinar públicamente lo mismo que todos significa que no me importa el pueblo chileno. Da rabia la desigualdad, la injusticia y ver sueldos millonarios de parlamentarios. Basta de violencia", señaló.

En Instagram, en tanto, no se ha referido al tema. Sus últimas historias corresponden a promociones de emprendimientos chilenos, las que ofreció realizar en medio de las protestas que se realizaron a nivel nacional.

Soy consec con mis actos,me nace decir lo q siento cuando quiero. No opinar publicamente lo mismo q todos significa q no me importa el pueblo https://t.co/lpKk0gJJ1M da rabia la desigualdad,la injusticia y ver sueldos millonarios de parlamentarios.Basta de violencia pic.twitter.com/VQ7aIbgpan — Javiera Acevedo (@javilarusia) October 26, 2019

Te recomendamos: