"¿Quieren que me pronuncie?": Helhue Sukni se refiere a las manifestaciones tras presión de sus seguidores

Durante la última semana, los usuarios de redes sociales interpelaron a varios rostros del espectáculo chileno para que se refirieran a la compleja situación que vive el país, producto del estallido social que se originó por la desigualdad y las carencias en los sistemas de salud, educación, vivienda y pensiones. Uno de ellos fue la abogada Helhue Sukni, quien dio a conocer su opinión compartiendo varios videos en Instagram.

En uno de los registros, aclaró que hizo lo que tanto esperaban. "¿Quieren que me pronuncie?, pues me voy a pronunciar", dijo, para luego continuar con un análisis sobre la clase política en Chile. "Siempre, toda la vida he dicho lo mismo, y quiero aclarar que no soy de ningún partido político. Odio la política, los diputados y senadores no sirven para nada. En cuatro días lograron lo que no habían hecho en cuatro meses por las 40 horas, que a mí me da lo mismo porque yo trabajo igual. Yo trabajo harto, encuentro que 40 horas es bastante poco, pero filo", comentó.

Posteriormente, condenó las bajas pensiones que recibe la tercera edad y criticó el sueldo mínimo aludiendo a la medida adoptada por Andrónico Luksic, quien aseguró que a partir del próximo año, sus trabajadores no ganarán menos de 500 mil pesos.

"Las pensiones toda la vida han sido muy bajas. Yo lo vengo reclamando hace años, pero no soy la presidenta de la República, diputada, ni senadora. ¿Qué vamos a hablar del sueldo mínimo?, ¿quién vive con 300 lucas? Yo a mi gente jamás le he pagado el mínimo. Nunca. Luksic dijo 'nadie va a ganar menos de 500 lucas'. Mi gente, ninguno gana menos de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo que soy una piñuflienta, que no tengo ni uno, pago esa cantidad de plata. Y yo que vivo bien, pero que no tengo lo que tienen otros empresarios, a mi gente la tengo bien", señaló.

Finalmente, Helhue Sukni dijo que sus videos no son para ganar seguidores. "¿Saben por qué?, porque yo de Instagram no gano nada. Yo los videos que hago, y se los digo de verdad, los hago para alegrarles la vida. Porque a mí me dicen 'tía Helhue, me hiciste el día"", remarcó.

