Cami Gallardo y Camila Flores protagonizan tenso intercambio en Twitter

Un intenso intercambio de opiniones fue el que se dio entre la diputada Camila Flores y Cami Gallardo en Twitter, tras la multitudinaria marcha en Plaza Italia el pasado 25 de octubre.

El hecho se produjo luego que la parlamentaria se refiriera a la manifestación que reunió a más de un millón de personas, para hacer notar sus demandas y descontento social. "Luego de días de violenta destrucción, saqueos, pillajes, heridos y muertos, hoy vimos una luz de esperanza en una multitudinaria y ejemplar marcha pacífica sin banderas rojas para crear conciencia en cambios urgentes y muy necesarios Dios devuelva la paz a Chile", escribió en la red social.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los internautas, quienes se lanzaron en su contra acusándola de apropiarse de una marcha que no representa los intereses de su bando político. Entre estas personas, también figuró la cantante chilena Cami Gallardo, quien le envió un mensaje por la misma plataforma.

"Otra más que no entendió nada. No vuelvas a apropiarte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda. No vuelvas a hacer como que han sido parte de un cambio porque no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú en específico a las víctimas", le dijo. Pero su mensaje recibió una rápida contestación por parte de Camila Flores, quien cuestionó a las víctimas.

"De qué víctimas hablas?", señaló, enumerando una serie de opciones. "¿De las que no pueden usar el metro por que lo destruyeron? (…) De las que están encerradas en sus casas aterrorizadas o de los muertos a manos del lumpen?", agregó. La discusión acabó minutos más tarde, cuando la cantante se lamentó por la indolencia de la diputada. "Diputada. Su indolencia es desesperanzadora. Que su dios la guarde", dijo.

