"¡Cállate ridícula!": Pancho Saavedra estalla contra usuaria que lo criticó

Este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Contra Viento y Marea, programa conducido por Pancho Saavedra. Antes de salir al aire, el animador promocionó el episodio en redes sociales, en donde invitó a sus seguidores a sintonizar el canal para conocer una nueva historia de amor. Sin embargo, su publicación provocó la molestia de una seguidora, quien lo increpó por utilizar su cuenta para este fin y no para hablar sobre temas de contingencia, como las manifestaciones que se han vivido durante la última semana en el país.

"Tú eres un títere como todos los de la TV. Ya nadie te compra!!!", escribió la mujer en tono indignado. Y es que como muchos canales, la ex señal del angelito retomó su programación habitual y dejó las transmisiones especiales. De hecho, el programa salió al aire en su horario normal, lo que provocó reacciones divididas en su Instagram.

No obstante, el animador no se quedó callado y le contestó a través de la misma plataforma. "Cállate ridícula, anda a tratar mal a tu abuela, yo no he dejado de tocar la olla, así que para la tontera", le dijo. Pero no fue la única respuesta que dio, ya que también se dirigió a otros usuarios que, al igual que la mujer, lo criticaron por no prestar atención a las demandas sociales.

Además, Pancho Saavedra se refirió al tema en la publicación que hizo, y aseguró que nadie puede decirle que no se ha manifestado con fuerza. "Hace 7 años he visibilizado la desigualdad del país, por eso no le aguanto a nadie sus críticas a que hago oídos sordos a lo que esta ocurriendo. He tocado la olla mil veces y lo seguiré haciendo", dijo.

"Una vez dicho esto les comento que siempre he gritado con fuerza que necesitamos una LEY NACIONAL DEL CÁNCER… ¿Por qué? Porque nadie está libre de esta enfermedad (…) Esta noche en #ContraVientoyMarea, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a estos novios… Una historia de amor que les llegará al corazón… Los espero hoy, después de Tele13″, agregó.

