Mario Horton compartió polémico mensaje dirigido a sus colegas: "No hagamos el ridículo"

Los actores han estado muy presentes en medio de la crisis social que atraviesa el país. La mayoría, a través de redes sociales, ha apoyado las manifestaciones y las demandas que exige la ciudadanía. Además, han sido categóricos en rechazar el abuso de poder por parte de uniformados, la presencia de militares en las calles y el toque de queda.

Mario Horton ha sido uno de los intérpretes que comparte, frecuentemente, contenido sobre las protestas. En esta línea, en Instagram publicó un controversial mensaje dirigido a sus colegas actores.

"Por favor, colegas, compañeros, correligionarios… no hagamos videos engrupidos interpretando lo que está pasando. No nos juntemos con el amigo audiovisual a 'tratar de darle sentido a esto' en un videoclip taquillero. Marchemos tranquilos, por favor. Visibilicemos esto con generosidad y humildad. No pontifiquemos ni hagamos el ridículo. Apoyemos piola, por una vez en la vida", escribió.

Luego, borró el mensaje que posteó. "Ayer hice una publicación con conceptos que mantengo, aunque al leer el debate que generaba en los comentarios, decidí eliminarla. No son tiempos para desviar ni por un segundo el foco de lo importante; las demandas ciudadanas", aseguró en redes sociales.

La publicación del protagonista de Yo soy Lorenzo fue muy comentada. Algunos apoyaron su mensaje, mientras que otros lo criticaron fuertemente por referirse a la manera en que otros actores protestaban. Muchos de los usuarios infirieron que Mario Horton se refería al video #NoSeasCómplice.

La campaña interpela a los medios de comunicación y critica la represión por parte de uniformados. También señala que "no estamos en guerra", respondiendo a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera. Luis Dubó, Giannina Fruttero, Héctor Morales y Gastón Salgado fueron algunos de los que participaron en el corto.

